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Медики надеются, что получивший травму Рюдигер сможет сыграть в 1/8 финала Евро-2024

Медики надеются, что получивший травму Рюдигер сможет сыграть в 1/8 финала Евро-2024
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Медицинский персонал Немецкого футбольного союза надеется, что получивший травму бедра защитник Антонио Рюдигер сможет сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает Sky Sport в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, ранее стало известно, что футболист получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со сборной Швейцарии (1:1).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Матч между национальными командами Германии и Швейцарии состоялся накануне, 23 июня. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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