«Зенит» объявил о переходе Горшкова из «Крыльев Советов»

Санкт-петербургский «Зенит» официально объявил о переходе крайнего защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

«Зенит» приветствует Юрия Горшкова в Петербурге и желает новых побед — в футболке сине-бело-голубых», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм--канале.

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).