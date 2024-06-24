ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: Бельгия при Тедеско хороша, они выйдут из группы

Шикунов: Бельгия при Тедеско хороша, они выйдут из группы
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о выступлениях сборной Бельгии на чемпионате Европы — 2024. Напомним, в двух матчах группового этапа турнира бельгийцы набрали три очка.

«Что касается Тедеско и сборной Бельгии, то в их группе мясорубка. Но я думаю, что бельгийцы не отпустят игру с Украиной и победят, потому что Бельгия совсем хороша. Им не повезло в первом матче, когда отменили два гола Лукаку.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Но не будет такой системности, они уже выпрямили ситуацию с Румынией. Хотя румыны непростые, ведь они не дали шансов украинцам, прихватив везде. Сборная Украины совсем другого уровня команда, поэтому Бельгия выйдет из группы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Валерий Кечинов: от работы Тедеско в сборной Бельгии пока двоякое впечатление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android