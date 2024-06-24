Шикунов: Бельгия при Тедеско хороша, они выйдут из группы

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о выступлениях сборной Бельгии на чемпионате Европы — 2024. Напомним, в двух матчах группового этапа турнира бельгийцы набрали три очка.

«Что касается Тедеско и сборной Бельгии, то в их группе мясорубка. Но я думаю, что бельгийцы не отпустят игру с Украиной и победят, потому что Бельгия совсем хороша. Им не повезло в первом матче, когда отменили два гола Лукаку.

Но не будет такой системности, они уже выпрямили ситуацию с Румынией. Хотя румыны непростые, ведь они не дали шансов украинцам, прихватив везде. Сборная Украины совсем другого уровня команда, поэтому Бельгия выйдет из группы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.