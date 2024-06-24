«Моё сердце навсегда с Самарой». Горшков высказался о «Крыльях» после перехода в «Зенит»

Крайний защитник Юрий Горшков высказался о своём уходе из самарских «Крыльев Советов». Сегодня, 24 июня, «Зенит» официально объявил о переходе футболиста.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо. Самара стала моим домом, а «Крылья» — родной командой. Здесь я вырос не только как футболист, но и как человек. Благодарю за эти четыре сезона всех болельщиков, тренерский штаб и всех сотрудников «Крыльев». Уверен, мы ещё увидимся. Моё сердце навсегда с Самарой!» — приводит слова Горшкова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Юрий Горшков перешёл в «Крылья Советов» летом 2020 года. За это время он провёл в составе самарской команды 147 матчей, забил девять голов и отдал 19 результативных передач. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).