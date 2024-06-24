Райс — о критикующих сборную Англии экспертах: меня это не волнует

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс высказался о критикующих национальную команду экспертах.

«Меня это не расстраивает, потому что я уже довольно давно играю в футбол и знаю, как это работает. Поэтому критика меня не беспокоит совершенно. Послушайте, они имеют право на своё мнение, их показывают по телевизору и они говорят всё, что хотят. Некоторых из них я знаю лично, они отличные ребята, многие были на нашем месте. Возможно, им не стоит забывать, что когда-то они сидели там, где сейчас сижу я, и что их выступления на крупных турнирах были не самыми прекрасными», — приводит слова Райса The Telegraph.

Напомним, после двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии возглавляет группу C, набрав четыре очка.