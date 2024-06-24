В «Крыльях Советов» прокомментировали переход Юрия Горшкова в «Зенит»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе защитника клуба Юрия Горшкова в «Зенит».

«Мы благодарны Юре за все годы, которые он был в «Крыльях». Он был игроком стартового состава, практически незаменимый на своей позиции. Пожелаем ему всего самого хорошего. Также добиться места в стартовом составе «Зенита».

Уход Горшкова — это потеря для «Крыльев». Но такова футбольная жизнь. Нам тяжело конкурировать с «Зенитом». Конечно, мы предлагали Юре новый контракт, исходя из наших сил», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 24 июня, «Зенит» официально объявил о переходе футболиста. Юрий Горшков перешёл в «Крылья Советов» летом 2020 года. За это время он провёл в составе самарской команды 147 матчей, забил девять голов и отдал 19 результативных передач. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).