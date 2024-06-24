«Я очень счастлив! Это моя детская мечта». Горшков — о переходе в «Зенит»

Крайний защитник Юрий Горшков, ранее выступавший за «Крылья Советов», поделился эмоциями от перехода в санкт-петербургский «Зенит».

«Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь. Как узнали об интересе петербуржцев? Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности.

Советовался ли с кем-то из экс-игроков «Крыльев» перед переходом? Ванька Сергеев написал, мы с ним пообщались. Сказал, что меня здесь ждёт, — мне это понравилось! Он и в сборной подшучивал надо мной, спрашивал: «Ну когда уже приедешь?» И вот теперь это случилось», — приводит слова Горшкова пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

Юрий Горшков выступал за «Крылья Советов» с лета 2020 года. За это время он провёл в составе самарской команды 147 матчей, забил девять голов и отдал 19 результативных передач.