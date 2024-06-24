Сборная Шотландии ни разу не выходила в плей-офф крупных турниров, в которых участвовала

Сборная Шотландии ни разу не выходила из группы на больших турнирах, таких как чемпионат Европы и чемпионат мира.

После того как британская команда проиграла в матче с Венгрией в 3-м туре Евро-2024 в Германии, она лишилась возможности стать участником плей-офф. Это происходит уже в 12-й раз: начиная с чемпионата мира 1954 года сборная Шотландии не выходит из группы на главных первенствах.

Национальная команда четырежды принимала участие на Евро и восемь раз становилась участницей мирового состязания.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.