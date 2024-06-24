Врач «Ференцвароша» Панич: у Варги множественные переломы лицевых костей, есть смещение

Врач «Ференцвароша» Гергели Панич рассказал, насколько серьёзную травму получил нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга. Напомним, форвард столкнулся с голкипером сборной Шотландии по ходу игры 3-го тура Евро-2024.

«У нашего нападающего множественные переломы лицевых костей, сломано несколько мелких и крупных костей, а некоторые даже сместились. После операции Варгу подержат в больнице два дня, и, если всё пройдет хорошо, его выпишут уже в среду», — приводит слова Панича официальный сайт «Ференцвароша».

Напомним, матч между сборными Венгрии и Шотландии состоялся накануне, 23 июня. На последней, 10-й компенсированной минуте игры гол нападающего Кевина Чобота принёс победу сборной Венгрии — 1:0. В итоге Венгрия заняла третье место в группе А, заработав три очка. Шотландия (1) стала четвёртой.