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Ван Нистелрой дал согласие на то, чтобы войти в тренерский штаб тен Хага в «МЮ» — AD

Ван Нистелрой дал согласие на то, чтобы войти в тренерский штаб тен Хага в «МЮ» — AD
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Бывший тренер ПСВ Руд ван Нистелрой дал согласие на то, чтобы войти в тренерский штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», сообщает интернет-издание AD.

По информации источника, обе стороны крайне заинтересованы в данной сделке. Ван Нистелрой считает эту работу замечательным вызовом для его карьеры.

Ранее сообщалось, что 47-летнего специалиста также видят в роли нового главного тренера «Бёрнли».

Экс-форвард Руд ван Нистелрой с 2016 года работал в качестве тренера в системе ПСВ из Эйндховена. Летом 2022 года специалист занял пост главного тренера первой команды клуба, который покинул в мае 2023 года за тур до завершения национального первенства. Под руководством ван Нистелроя ПСВ выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов.

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