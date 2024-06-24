Тетрадзе: мало верится, что у Португалии появится второй состав, но у Грузии есть шансы

Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе высказался в преддверии матча 3-го тура группового этапа между сборными Грузии и Португалии.

«Сборная Португалии уже решила задачу выхода из группы, поэтому можно сказать, что матч с Грузией для них будет тренировочной игрой. Португальцы дадут отдых основным футболистам и дадут возможность проявить себя запасным игрокам. Но мне мало верится, что у Португалии полностью появится второй состав, сменятся только два-три футболиста. Потому что отдых не всегда даёт пользу. Игроки находятся в хороших кондициях, и большой перерыв может отрицательно повлиять на футболистов.

Что касается сборной Грузии, то, как говорится, всё в их руках. Эта игра за три очка, которые дадут Грузии выйти из группы с третьего места. Если рассматривать прошедшие две игры сборной Грузии, то я считаю, что команда сыграла достойно, но этого маловато для победы в матче с Португалией. Если учитывать потенциал сборной Грузии и каждого игрока и если они полностью выложатся на поле, есть шанс победить в этом матче», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.