Мостовой: чего говорить про Тедеско? У Бельгии игроки, стоящие больше € 50 млн

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о выборе состава сборной Бельгии на чемпионат Европы — 2024, которой руководит экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Напомним, в двух матчах группового этапа турнира бельгийцы набрали три очка.

«Тедеско очень трудно, потому что он никогда не играл в футбол и не жил раздевалкой. Ответ простой — как можно не взять Куртуа на Евро? Ещё и поссориться с ним! Возьмите Гвардиолу, Анчелотти, Зидана — из них никто бы так никогда не поступил. И чего говорить про Тедеско? У Бельгии в составе игроки, которые стоят больше € 50 млн», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.