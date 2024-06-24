Наставник Хорватии Златко Далич назвал главную проблему сборной на Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал главную проблему национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Мы не очень хорошо начали. Мы не были на своём уровне. Мы слишком легко пропускаем голы. В Катаре (на чемпионате мира 2022 года. — Прим. «Чемпионата») мы пропустили один гол на групповом этапе, а теперь пропустили пять в двух матчах. У нас нет Перишича в той лучшей форме, в которой он был в Катаре. Некоторые игроки стали на два года старше, и мы играем против сильных соперников. Но я думаю, что главная проблема в том, что мы слишком легко пропускаем голы», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

По состоянию на сегодняшний день хорваты занимают четвёртое, последнее место в группе B, набрав одно очко. Для того чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024, сборной Хорватии нужна только победа в матче с Италией. Кроме того, хорватам нужно одержать победу с солидной разницей мячей, поскольку на текущий момент сразу несколько сборных, занимающих третье место перед заключительным туром, превосходят их по этому показателю.

Напомним, четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.