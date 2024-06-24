Кафанов: прошедший сезон был лучшим в карьере голкипера «Спартака» Максименко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выступлениях голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в сезоне-2023/2024, а также заявил, что игрок красно-белых заслужил попасть в десятку лучших футболистов сезона РПЛ.

«Прошедший сезон был также лучшим в карьере Саши Максименко. Мы с ним об этом говорили. Так что он заслужил попасть в эту десятку. Удивился ли я, что в 10 лучших игроков сезона попал Максименко, а не Сафонов? Мне кажется, они оба заслужили быть в этой десятке», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 26-летний Александр Максименко принял участие в 29 матчах «Спартака» во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Максименко составляет € 2 млн.