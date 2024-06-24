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Радимов: перед игрой думал, что немцы легко расправятся со Швейцарией

Радимов: перед игрой думал, что немцы легко расправятся со Швейцарией
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Германии и Швейцарии (1:1).

«Перед игрой думал, что немцы легко расправятся со сборной Швейцарии, тем более их манера игры располагает, чтобы немцы атаковали. Но надо отдать должное швейцарцам, что они были разными на всём групповом этапе», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
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Напомним, матч между сборными Германии и Швейцарии состоялся накануне, 23 июня. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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