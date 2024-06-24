Кафанов: Лунин шесть лет в «Реале» и только дождался шанса, у Сафонова это случится раньше

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о сравнении российских голкиперов с игроком мадридского «Реала» и сборной Украины Андреем Луниным, а также заявил, что новичок «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов быстрее адаптируется к Европе, нежели Лунин.

«Многие сравнивают российских вратарей с Андреем Луниным? Неправильно так сравнивать. Лунин находится в «Реале» уже шесть лет. Он туда попал в 2018 году, когда ему было 19. И только сейчас дождался своего шанса и заставил о себе говорить. Думаю, у Матвея это случится раньше, адаптационный период пройдёт быстрее. Он более зрелый вратарь, поэтому будет раньше готов побороться за роль первого голкипера. У него, помимо просто хороших качеств, есть ещё и талант — такие люди быстрее приспосабливаются к новому уровню и требованиям», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.