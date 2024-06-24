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Лепёхин — о Горшкове: «Зенит» просто так, с бухты-барахты, не подпишет футболиста

Лепёхин — о Горшкове: «Зенит» просто так, с бухты-барахты, не подпишет футболиста
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о трансфере футболиста Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в санкт-петербургский клуб.

«Не очень знаком с Юрием Горшковым, но абсолютно доверяю выбору «Зенита». Потому что «Зенит» просто так, с бухты-барахты, не подпишет футболиста, который хорошо сыграл один матч. Поэтому в этом моменте нужно полагаться на селекционный отдел клуба.

Не считаю, что у «Зенита» левый защитник был проблемной позицией. Но на этой позиции не было россиянина, а теперь есть. Я думаю, что все трансферы российских футболистов в «Зенит» связаны с конкуренцией россиян внутри клуба», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Юрий Горшков выступал за «Крылья Советов» с лета 2020 года. За это время он провёл в составе самарской команды 147 матчей, забил девять голов и отдал 19 результативных передач.

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