Игрок сборной Бельгии Жереми Доку рассказал о своём любимом игроке на Евро

Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку рассказал о том, кого считает лучшим игроком группового этапа чемпионата Европы в Германии.

«На этом чемпионате Европы мне больше всего нравится наблюдать за Джамалом Мусиалой. То, что он может делать с мячом — это невероятно. Мне это действительно нравится», — приводит слова Доку интернет-издание Bild.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила группу А.

Напомним, в минувшем сезоне Джамал принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.