Бушманов: Украина хочет продвинуться дальше на этом Евро — Бельгии будет непросто

Бывший российский футболист Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче между сборными Украины и Бельгии в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Бельгия — сильная сборная, где собраны сильные игроки. Но в первых двух матчах набрали только три очка, что является неожиданностью. Они проиграли первый матч, хотя по игре должна была быть как минимум ничья, ведь были моменты. Уже второй матч, где повлиял на игру быстрый мяч, провели ещё сильнее.

Матч с Украиной — важная определяющая для обеих сборных, поэтому интересно посмотреть эту игру. Бельгия — фаворит, но Украина тоже хочет продвинуться дальше в этом турнире, поэтому бельгийцам будет непросто», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.