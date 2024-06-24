Дмитрий Булыкин: Испания и Германия — претенденты на финал Евро-2024

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива», «Аякса», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между сборными Хорватии и Италии в 3-м туре чемпионата Европы в Германии. Встреча состоится сегодня, 24 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«В матче с Хорватией у сборной Италии будут сложности, и думаю, что будет ничья. Сборная Испании же показывает очень хороший футбол, даже лучше, чем Германия. Поэтому испанцы вместе с немцами — претенденты на финал этого Евро», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, национальная команда Германии выступает в группе А Евро-2024. Сборная Испании играет в квартете B. За тур до окончания группового этапа турнира обе национальные команды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2024.