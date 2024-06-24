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Кафанов: Сафонов готов быть первым номером «ПСЖ», вопрос во времени адаптации

Кафанов: Сафонов готов быть первым номером «ПСЖ», вопрос во времени адаптации
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер Матвей Сафонов готов быть первым номером французского клуба «Пари Сен-Жермен».

«Готов ли Сафонов быть первым номером «ПСЖ»? Да, он готов. Вопрос в другом: сколько времени у него уйдёт на адаптацию. За спиной у Доннаруммы большой опыт игры в чемпионатах Италии и Франции, где уровень выше, чем в России. Сюда можно добавить опыт игры в чемпионатах Европы и мира. Так что маловероятно, что Матвей приедет в «ПСЖ» и сразу станет основным», — приводит слова Кафонова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сафонова «ПСЖ» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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