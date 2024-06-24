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Игрок «Лидса» Харрисон продлил своё арендное соглашение с «Эвертоном» — Романо

Игрок «Лидса» Харрисон продлил своё арендное соглашение с «Эвертоном» — Романо
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Полузащитник «Лидс Юнайтед» Джек Харрисон вернётся в «Эвертон», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 27-летний англичанин уже подписал новое соглашение с клубом. Также сообщается, что это снова будет аренда без права выкупа, но «Эвертон» собирается совершить полноценный трансфер футболиста в перспективе.

Харрисон выступает за «Лидс Юнайтед» с 2019 года. В минувшем сезоне англичанин выступал за «Эвертон» на правах аренды. Он сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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