Мостовой: Якин — молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной Швейцарии Мурате Якине.

«Якин — молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол. Но давайте не забывать, какой состав у сборной Швейцарии — почти вся команда играет в хороших европейских клубах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная Швейцарии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сыграла вничью с национальной командой Германии (1:1) и вышла со второго места в своей группе в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Швейцария обеспечила себе второе место в группе А, набрав пять очков. Сборная Германии (семь очков) стала первой.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).