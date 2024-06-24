Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной Польши после Евро-2024

Капитан и нападающий сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что ещё не принял решения завершить карьеру в национальной команде своей страны после чемпионата Европы — 2024. Во вторник, 25 июня, сборная Польши проведёт заключительный матч группового этапа турнира с Францией.

«Я правда не знаю. На это влияют различные факторы. Играть столько лет на определённом уровне, с большими ожиданиями, пытаться воплотить в жизнь не только свои мечты, но и мечты польского народа – это бремя. Конечно, я хорошо себя чувствую в команде. Атмосфера, какая она изнутри, заставляет получать удовольствие от пребывания здесь. Физически меня это тоже не беспокоит.

Не хочу в дальнейшем жалеть, что ушёл из сборной слишком рано, хотя мог ещё играть дольше. С другой стороны, я не хочу бороться с этим решением, когда наступит этот момент. В нынешнем виде оно ещё не пришло. Мне нужно почувствовать это внутри себя. На это, конечно, никто не повлияет. Только я и моя семья – никто со стороны», — приводит слова Левандовского пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Польши после двух матчей группового этапа Евро-2024 не набрала ни одного очка и за один тур до его окончания лишилась шансов пройти в плей-офф турнира.

35-летний Роберт Левандовски дебютировал за национальную команду своей страны в 2008 году. Он провёл за сборную Польши 151 матч, в которых забил 82 мяча и оформил 32 результативные передачи.