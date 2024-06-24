Экс-игрок «Крыльев» Бобёр: для Горшкова переход в «Зенит» — шаг вперёд

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о переходе защитника клуба Юрия Горшкова в «Зенит».

«Он взвесил все за и против перед этим переходом. «Зенит» — бренд и многократный чемпион. Горшков решил побороться за место в составе. Нельзя назвать этот переход ошибкой. Каждый футболист хочет расти и играть в лучших командах. Для него это шаг вперёд. За место в составе поборется, а что из этого выйдет, посмотрим», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 24 июня, «Зенит» официально объявил о переходе футболиста. Юрий Горшков перешёл в «Крылья Советов» летом 2020 года. За это время он провёл в составе самарской команды 147 матчей, забил девять голов и отдал 19 результативных передач. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).