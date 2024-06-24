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Хавбек «Зенита» Васильев: наша задача в новом сезоне — выиграть все трофеи

Хавбек «Зенита» Васильев: наша задача в новом сезоне — выиграть все трофеи
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Ожидания — как всегда! Год назад я сразу сказал, что мы всё выиграем (улыбается). У нас всегда одна задача — выиграть все трофеи, поэтому ожидания самые высокие. Сейчас хорошо подготовимся — и в путь!» — приводит слова Васильева официальный сайт «Зенита».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Однако на этот раз сине-бело-голубые завоевали золотые медали по итогам последнего тура. Перед заключительным туром на чемпионство претендовали также «Динамо» и «Краснодар». Петербуржцы также стали победителями Фонбет Кубка России, обыграв в Суперфинале «Балтику» (2:1). Предстоящий сезон-2024/2025 РПЛ «Зенит» начнёт выездным матчем с «Крыльями Советов» в 1-м туре.

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