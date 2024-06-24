Бушманов: Якин после «Спартака» стал более опытным тренером

Бывший российский футболист Евгений Бушманов высказался о главном тренере сборной Швейцарии Мурате Якине.

«Что касается Якина, то «Спартак» и сборная Швейцария — разные вещи и в них разная специфика работы. Другой момент, что Якин стал более опытным тренером. А также в «Спартаке» у многих тренеров не получалось, не только у Якина. Возможно, ему не хватило времени, чтобы понять менталитет и специфику нашего футбола», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год. Под его руководством красно-белые добыли 13 побед в 32 матчах.

Напомним, сборная Швейцарии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сыграла вничью с национальной командой Германии (1:1) и вышла со второго места в своей группе в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Швейцария обеспечила себе второе место в группе А, набрав пять очков. Сборная Германии (7) стала первой.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).