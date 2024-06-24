Левандовски: сборной Польши остаётся играть с Францией на Евро-2024 только ради чести

Капитан и нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Францией. Игра состоится завтра, 25 июня. Матч примет стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.

«Надеюсь, это будет наш лучший матч на турнире. Хотя нам остаётся играть только ради чести, я надеюсь, что мы покажем хороший футбол, создадим моменты и забьём. Мы не можем развалиться, даже если дела идут плохо. Надо придерживаться своего плана от начала и до конца, независимо от результата», — приводит слова Левандовского пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Польши после двух матчей группового этапа Евро-2024 не набрала ни одного очка и за один тур до его окончания лишилась шансов пройти в плей-офф турнира. Национальная команда замыкает турнирную таблицу группы D. После двух матчей группового этапа сборная Франции имеет в своём активе четыре очка и занимает второе место в квартете D.