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Лионель Месси рассказал, в каком возрасте начал играть в футбол

Лионель Месси рассказал, в каком возрасте начал играть в футбол
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, в каком возрасте начал заниматься футболом.

«Я начал играть в футбол, когда был маленьким, где-то в три-четыре года, но я не знал о чемпионате мира или других турнирах. Я любил футбол, как и большинство аргентинцев. Я всегда старался веселиться», – приводит слова Месси AS, ссылаясь на его интервью Clank.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение 37-летнего футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 34 млн.

Напомним, с 21 июня по 15 июля проходит Кубок Америки – 2024 в США. Сборная Аргентины выступит в группе А с Перу, Чили и Канадой.

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