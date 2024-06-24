Колыванов: Якину надо отдать должное, что Швейцария сыграла внимательно с Германией

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о главном тренере сборной Швейцарии Мурате Якине.

«Якин — красавчик, швейцарцы могли выйти из группы с первого места. Это хороший специалист, который поставил сборной Швейцарии хороший футбол, а также организовал команду. Ему надо отдать должное, что в матче с Германией сыграли очень внимательно, кроме пары моментов. Но это сборная Германии, которая постоянно играет на крупных турнирах.

Что касается того, почему у него не получалось в «Спартаке», то это специфическая команда. В «Спартаке» не у многих тренеров получалось после 2000-х. Тренерская чехарда продолжается, поэтому посмотрим, что сделает Станкович.

В «Спартаке» ждут результата сразу, тебе никто не даст полгода или год. Только Абаскалю дали время, но его в любом случае уволили. «Спартак» — команда, которая привыкла всё выигрывать, а также это народная команда, от которой болельщики всё время ждут побед. Поэтому любому тренеру там будет сложно работать. Но чтобы выигрывать, нужно постоянно укомплектовывать состав и брать суперигроков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год. Под его руководством красно-белые добыли 13 побед в 32 матчах.

Напомним, сборная Швейцарии под руководством Мурата Якина в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сыграла вничью с национальной командой Германии (1:1) и вышла со второго места в своей группе в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Швейцария обеспечила себе второе место в группе А, набрав пять очков. Сборная Германии (семь очков) стала первой.