Лионель Месси – о своём природном таланте: Бог избрал меня

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём природном футбольном таланте.

«С самого раннего возраста мне всегда говорили, что я другой, и люди приходили посмотреть на меня. Я не осознавал этого, когда рос. Бог избрал меня, это был дар, который он мне дал. Я этим воспользовался, сделал все возможное, чтобы получить от этого максимум пользы», – приводит слова Месси AS, ссылаясь на интервью Clank.

Напомним, Месси 37 лет. Он восемь раз выигрывал «Золотой мяч». Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 34 млн.

Напомним с 21 июня по 15 июля проходит Кубок Америки – 2024 в США. Сборная Аргентины выступит в группе А с Перу, Чили и Канадой.