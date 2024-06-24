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Агент Миранчука: «Локомотив» предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде

Агент Миранчука: «Локомотив» предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде
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Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России по футболу Антона Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте футболиста с московским клубом.

«У меня есть партнер, который ведёт переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде. На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас», — приводит слова Шпинёва Sport24.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает летом этого года.

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