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Экс-тренер «Крыльев Советов» Тарханов объяснил, зачем «Зенит» подписал Юрия Горшкова

Экс-тренер «Крыльев Советов» Тарханов объяснил, зачем «Зенит» подписал Юрия Горшкова
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал о причинах, по которым «Зенит» приобрёл защитника самарского клуба Юрия Горшкова. Сегодня «Зенит» официально объявил о переходе Горшкова.

«Горшкова взяли в «Зенит» для усиления позиции левого защитника, а там всё зависит от конкуренции. Кроме того, его приобрели с расчётом, чтобы было больше российских игроков. Горшков — хороший футболист, который выделялся в «Крыльях Советов» и сборной России. Поэтому, конечно, для «Крыльев Советов» это большая потеря», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

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