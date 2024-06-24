Колыванов: для Хорватии игра с Италией — «матч смерти», они будут супермобилизованные

Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче сборной Хорватии и команды Италии в 3-м туре группового этапа Евро-2024. Игра пройдёт сегодня и начнётся в 22:00 мск.

«Сборная Италии уже в первой игре Евро на первых минутах установила рекорд. Потом кое-как отыгрались, дотерпели и победили. Но в следующем матче Испания превосходила Италию во всех компонентах. У испанцев было такое физическое состояние, что я поразился, как они играли все 90 минут на чужой половине поля. Я считаю, что если испанцы будут также продолжать, то они любого вынесут. Но Испания групповой этап всегда проходит легко, а потом – осечки. Поэтому итальянцы могут потихоньку раз за разом проходить сборные. Им не привыкать, они терпят.

Сборной Хорватии же деваться некуда, их не устраивает ничья, и нужна только победа. Для них это «матч смерти», поэтому хорваты будут супермобилизованные. Но зная, что итальянцев устраивает ничья, то это момент с подоплёкой. Италия будет думать о том, чтобы не пропустить, но всегда залетит какая-то чепуха. Поэтому итальянцы постараются сыграть на быстрых контратаках с помощью Кьезы и других быстрых нападающих», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.