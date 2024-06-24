Отец полузащитника сборной Бельгии Троссарда высказался о Доменико Тедеско

Пьер Троссард, отец полузащитника сборной Бельгии Леандро Троссарда, высказался о главном тренере национальной команды Доминико Тедеско на фоне критики игры своего сына после проигранного матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 со Словакией (0:1).

«Леандро подвергается критике, но его переводят с одной позиции на другую, в таких условиях трудно придерживаться основных принципов в своей игре. Я не думаю, что Тедеско может быть хорошим тренером для сборной Бельгии, даже если у него нет упрямства Роберто Мартинеса», — приводит слова Троссарда-старшего RMC Sport.

Сборная Бельгии выступает на Евро-2024 в группе Е. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.