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Источник: «Балтика» арендует хавбека «Динамо» Зазвонкина

Источник: «Балтика» арендует хавбека «Динамо» Зазвонкина
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Атакующий полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин проведёт предстоящий сезон-2024/2025 на правах аренды в «Балтике». Об этом информирует журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, в арендном соглашении между клубами есть опция выкупа хавбека «Балтикой».

20-летний Зазвонкин является воспитанником московского «Динамо». В основной команде клуба он провёл один матч — в Кубке России сезона-2023/2024 с московским «Спартаком» (3:0), успев отметиться забитым мячом. Весеннюю часть сезона футболист провёл в аренде в новороссийском «Черноморце», отыграв за команду семь матчей в Первой лиге, в которых забил четыре гола и оформил две голевые передачи.

Контракт Зазвонкина с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 275 тыс.

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