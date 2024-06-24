ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на Евро-2024

Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер российских клубов РПЛ Валерий Непомнящий назвал сборную, которая его разочаровала на Евро-2024.

«Мне понравились испанцы, мне понравились немцы. Разочаровали только англичане, я их в начале турнира считал фаворитами. А вот французы, немцы и испанцы понравились», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что Германия и Испания уже гарантировали выход в 1/8 финала на чемпионате Европы – 2024.

Сборная Англии в группе C идёт на первом месте с четырьмя очками. А Франция в группе D набрала четыре очка после двух туров и располагается на втором месте в своём квартете.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Материалы по теме
Сборная Англии — это будто Бразилию возглавил Красножан
Сборная Англии — это будто Бразилию возглавил Красножан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android