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ФИФА может закрыть свой офис в Париже, городе, где она была основана

ФИФА может закрыть свой офис в Париже, городе, где она была основана
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ФИФА может закрыть свой офис в Париже, который является родиной организации. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, организация планирует закрыть офис, несмотря на то что он был открыт всего три года назад. Ожидается что офис закроют в конце декабря, когда истечёт срок аренды здания, в котором располагается отделение.

«Существует риск, что нам придётся уйти и закрыть парижский офис», — сказал Кенни Жан-Мари, директор отдела ассоциаций-членов ФИФА.

Жан-Мари также выразил сожаление по поводу отсутствия «уверенности в правовом статусе» парижского отделения, в котором работают около 40 сотрудников из 30 стран.

ФИФА основана в Париже в 1904 году, с 1932 года она имеет штаб-квартиру в Цюрихе (Швейцария). Организацию возглавляет Джанни Инфантино, который имеет должность президента. Этот пост он занимает с 2016 года.

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