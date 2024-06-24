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«Болельщики оскорбляют его». Экс-форвард сборной Бельгии — об игре Лукаку на Евро-2024

«Болельщики оскорбляют его». Экс-форвард сборной Бельгии — об игре Лукаку на Евро-2024
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Бывший игрок сборной Бельгии Луиджи Пьерони высказался об игре нападающего национальной команды страны Ромелу Лукаку на чемпионате Европы — 2024. Напомним, за два тура группового этапа арбитры отменили уже три забитых мяча форварда сборной Бельгии.

«Ромелу немного не повезло, но он по-прежнему классный форвард: он создаёт моменты, и это самое важное. Болельщики оскорбляют его, но он лучший бомбардир сборной за всю её историю. Как я считаю, он не пользуется тем уважением, которого заслуживает», — приводит слова Пьерони RTBF.

В следующем матче группового этапа турнира сборная Бельгии встретится с Украиной. Отметим, что по итогам 2-го тура Евро-2024 в группе E сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
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X
П2
Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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