«Болельщики оскорбляют его». Экс-форвард сборной Бельгии — об игре Лукаку на Евро-2024

Бывший игрок сборной Бельгии Луиджи Пьерони высказался об игре нападающего национальной команды страны Ромелу Лукаку на чемпионате Европы — 2024. Напомним, за два тура группового этапа арбитры отменили уже три забитых мяча форварда сборной Бельгии.

«Ромелу немного не повезло, но он по-прежнему классный форвард: он создаёт моменты, и это самое важное. Болельщики оскорбляют его, но он лучший бомбардир сборной за всю её историю. Как я считаю, он не пользуется тем уважением, которого заслуживает», — приводит слова Пьерони RTBF.

В следующем матче группового этапа турнира сборная Бельгии встретится с Украиной. Отметим, что по итогам 2-го тура Евро-2024 в группе E сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).