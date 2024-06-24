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Новичок «Зенита» Горшков назвал три своих самых сильных качества

Новичок «Зенита» Горшков назвал три своих самых сильных качества
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Крайний защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков, ранее выступавший за «Крылья Советов», назвал три своих самых сильных качества.

— Если бы вас попросили назвать три своих самых сильных качества, каким был бы ответ?
— Характер, трудолюбие и выносливость, — приводит слова Горшкова пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Сегодня, 24 июня, санкт-петербургский «Зенит» официально объявил о переходе крайнего защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

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