Форвард сборной Венгрии Варга был в сознании и разговаривал по пути в больницу

Нападающий сборной Венгрии и «Ференцвароша» Барнабаш Варга находился в сознании и разговаривал во время транспортировки в больницу после травмы, полученной в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Шотландией (1:0). Об этом сообщает французское интернет-издание RMC Sport со ссылкой на немецкий телеканал Magenta TV.

Напомним, Варга столкнулся с шотландским вратарём Ангусом Ганном на 68-й минуте игры. Нападающего унесли с поля на носилках. Врач «Ференцвароша» Гергели Панич сообщил, что у Барнабаша множественные переломы лицевых костей и есть смещение.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.