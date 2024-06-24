Агент Вадима Карпова подтвердил, что защитник проведёт сезон в аренде в «Уфе»

Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника ЦСКА Вадима Карпова, сказал, что игрок проведёт следующий сезон в аренде в «Уфе».
— Появилась информация, что Вадим Карпов проведёт сезон в аренде в «Уфе».
— Да, это так, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, Карпов провёл прошлый сезон также в составе «Уфы» на правах аренды. На счету футболиста 25 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. За основную команду ПФК ЦСКА 21-летний футболист сыграл 33 матча, в которых забил один мяч.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.
«Уфа» провёдет следующий сезон в Первой лиге.