Агент Вадима Карпова подтвердил, что защитник проведёт сезон в аренде в «Уфе»

Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника ЦСКА Вадима Карпова, сказал, что игрок проведёт следующий сезон в аренде в «Уфе».

— Появилась информация, что Вадим Карпов проведёт сезон в аренде в «Уфе».

— Да, это так, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Карпов провёл прошлый сезон также в составе «Уфы» на правах аренды. На счету футболиста 25 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. За основную команду ПФК ЦСКА 21-летний футболист сыграл 33 матча, в которых забил один мяч.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

«Уфа» провёдет следующий сезон в Первой лиге.