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Агент Вадима Карпова подтвердил, что защитник проведёт сезон в аренде в «Уфе»

Агент Вадима Карпова подтвердил, что защитник проведёт сезон в аренде в «Уфе»
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Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника ЦСКА Вадима Карпова, сказал, что игрок проведёт следующий сезон в аренде в «Уфе».

— Появилась информация, что Вадим Карпов проведёт сезон в аренде в «Уфе».
— Да, это так, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Карпов провёл прошлый сезон также в составе «Уфы» на правах аренды. На счету футболиста 25 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. За основную команду ПФК ЦСКА 21-летний футболист сыграл 33 матча, в которых забил один мяч.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

«Уфа» провёдет следующий сезон в Первой лиге.

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