«Зенит» объявил о переходе защитника Волкова из «Краснодара»

Защитник Сергей Волков перешёл из «Краснодара» в «Зенит». Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в социальных сетях.

«Зенит» приветствует Сергея Волкова в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении клуба.

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы краснодарского клуба. За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.