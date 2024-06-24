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Купатадзе объяснил, почему Кварацхелии сложно показать свой уровень на Евро-2024

Купатадзе объяснил, почему Кварацхелии сложно показать свой уровень на Евро-2024
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Вратарь «Газпрома-Югра» и сборной Грузии по футзалу Звиад Купатадзе объяснил безголевую серию своего соотечественника, нападающего Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

«К сожалению, из-за схемы Хвича не находит своего места на поле, но, несмотря на это, продолжает пахать и отрабатывать в каждом эпизоде.

В «Наполи» он играет левого крайнего, а в сборной – на месте центрального нападающего, со схемой 5-3-2. Не его это место. Из-за этого, я считаю, Хвиче сложно показать свой уровень. Кстати, был показательный момент: когда проигрывали туркам, Хвича перешёл на край и сделал два прострела. Это два момента! Моё мнение – игра сейчас не построена на Хвиче, в первую очередь штаб рассчитывает на то, чтобы ребята отработали в обороне», — приводит слова Купатадзе «РБ Спорт».

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии проиграла национальной команде Турции со счётом 1:3. Во 2-м туре Грузия сыграла вничью с Чехией. Кварацхелия не отметился результативными действиями в этих играх. Матч заключительного тура групповой стадии Евро-2024 между Грузией и Португалией состоится 26 июня.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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