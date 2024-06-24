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Колыванов: сборная Бельгии при Тедеско играет неплохо. Дай бог, чтобы продолжали так же

Колыванов: сборная Бельгии при Тедеско играет неплохо. Дай бог, чтобы продолжали так же
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о выступлениях сборной Бельгии на чемпионате Европы — 2024. Напомним, в двух матчах группового этапа турнира бельгийцы сумели набрать три очка.

«Тедеско — молодой, хороший, качественный специалист, который успел поработать в «Спартаке» и «РБ». Тедеско знает, кого куда поставить, и при нём команда играет неплохо, создавая много моментов. Дай бог, чтобы они продолжали так же играть.

Я думаю, что сборная Бельгии по классу превосходит Украину. Украинцы первый матч полностью провалили, а второй кое-как выиграли, поэтому у бельгийцев больше шансов, чтобы пройти дальше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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