Колыванов: сборная Бельгии при Тедеско играет неплохо. Дай бог, чтобы продолжали так же

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о выступлениях сборной Бельгии на чемпионате Европы — 2024. Напомним, в двух матчах группового этапа турнира бельгийцы сумели набрать три очка.

«Тедеско — молодой, хороший, качественный специалист, который успел поработать в «Спартаке» и «РБ». Тедеско знает, кого куда поставить, и при нём команда играет неплохо, создавая много моментов. Дай бог, чтобы они продолжали так же играть.

Я думаю, что сборная Бельгии по классу превосходит Украину. Украинцы первый матч полностью провалили, а второй кое-как выиграли, поэтому у бельгийцев больше шансов, чтобы пройти дальше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.