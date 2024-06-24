«Меня злит бессилие». Левандовски — о поражении сборной Польши от Австрии на Евро-2024

Капитан и нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о поражении в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией. Поляки проиграли австрийцам со счётом 1:3. Сам Левандовски смог провести игру с замены, выйдя на 60-й минуте.

«Я вряд ли бы сильно помог сборной, играя в стартовом составе. Выйти на второй тайм и выйти в стартовом составе — две большие разницы. Больше всего меня злит это бессилие, осознание того, что я не могу сильно помочь сборной, даже когда у меня появляется такая возможность.», — приводит слова Левандовски пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Польши после двух матчей группового этапа Евро-2024 не набрала ни одного очка и за один тур до его окончания лишилась шансов пройти в плей-офф турнира. Национальная команда замыкает турнирную таблицу группы D. После двух матчей группового этапа сборная Франции имеет в своём активе четыре очка и занимает второе место в квартете D.