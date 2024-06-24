Два трансфера «Зенита», не стало Анны Дмитриевой. Главное к вечеру
«Зенит» объявил о подписании защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, ушла из жизни Анна Дмитриева, в НХЛ предвкушают седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 24 июня.
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