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Два трансфера «Зенита», не стало Анны Дмитриевой. Главное к вечеру

«Зенит» объявил о подписании защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, ушла из жизни Анна Дмитриева, в НХЛ предвкушают седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 24 июня.

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