Деменко: у Горшкова есть шансы в «Зените», но мы понимаем, почему ушёл Круговой

Бывший российский футболист Максим Деменко отреагировал на трансфер крайнего защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Я думаю, что Юрия Горшкова взяли в «Зенит» под замену. Всё-таки Круговой ушёл, потому что не было игровой практики. А Горшков в этой ситуации согласился, потому что ему создали хорошие условия и его они устраивают.

На позиции левого защитника большую часть матчей играет Дуглас Сантос. Но если вдруг травмы или дисквалификации, поэтому нужно было укомплектовать эту позицию. Понятное дело, что у Горшкова есть шансы, но мы понимаем, почему ушёл Круговой. Он же хотел больше играть, а не сидеть», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.