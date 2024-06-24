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Деменко: у Горшкова есть шансы в «Зените», но мы понимаем, почему ушёл Круговой

Деменко: у Горшкова есть шансы в «Зените», но мы понимаем, почему ушёл Круговой
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Бывший российский футболист Максим Деменко отреагировал на трансфер крайнего защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Я думаю, что Юрия Горшкова взяли в «Зенит» под замену. Всё-таки Круговой ушёл, потому что не было игровой практики. А Горшков в этой ситуации согласился, потому что ему создали хорошие условия и его они устраивают.

На позиции левого защитника большую часть матчей играет Дуглас Сантос. Но если вдруг травмы или дисквалификации, поэтому нужно было укомплектовать эту позицию. Понятное дело, что у Горшкова есть шансы, но мы понимаем, почему ушёл Круговой. Он же хотел больше играть, а не сидеть», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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