Волков — о переходе в «Зенит»: это шаг вперёд, все понимают, какой клуб лучший в России

Защитник Сергей Волков, перешедший из «Краснодара» в «Зенит», объяснил свой трансфер в санкт-петербургский клуб.

«Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть — я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в «Зените» — это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в «Зенит» — шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», — приводит слова Волкова Sport24.

Сегодня, 24 июня «Зенит» объявил о трансфере Волкова. Соглашение с футболистом действует по схеме «4+1».

Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.