«Решилось всё быстро». Волков — о трансфере из «Краснодара» в «Зенит»

Защитник Сергей Волков высказался о переходе из «Краснодара» в в «Зенит».

«Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр! Решилось всё быстро — это было между клубами. Теперь уже все ясно, и я счастлив!» — приводит слова игрока пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

24 июня стало известно, что защитник Сергей Волков перешёл из «Краснодара» в «Зенит». Соглашение сине-бело-голубых с футболистом действует по схеме «4+1».

Напомним, Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн.